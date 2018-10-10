В Кемерове будут помогать студенткам, отказавшимся от аборта

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-10T09:08:50+03:00

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В Кемерове помогут первым пяти студенткам, которые отказались от прерывания беременности. Помощь девушкам уже оказывается в рамках проекта «Будущее Кузбасса».

Будущие мамы-студентки, которые по тем или иным причинам решили прервать беременность, могут рассчитывать на помощь, если откажутся от аборта. На первом этапе с девушками будут работать врачи и психологи, которые станут оказывать поддержку их во время все беременности. Социальные службы будут заниматься материальной стороной будущего материнства: от помощи в закупке всего необходимого для малыша до решения жилищных проблем. После рождения ребенка мамы-студентки получат стартовый сертификат, а приобрести приданное малышу помогут сотрудники социальных служб.

Немалой помощью будут и ежемесячные сертификаты, которые будут выдаваться молодым мамочкам на протяжении трех лет в дополнение к федеральным и региональным субсидиям. Девушкам помогут вернуться к учебе или устроиться на работу, а также устроить малыша в детский сад.

Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, пять молодых женщин уже участвуют в проекте «Будущее Кузбасса», стартовавшем в сентябре. К слову, партнерами проекта являются Кемеровская городская клиническая больница №1, Центр социальной помощи семье и детям, благотворительные организации, Кемеровская Епархия.