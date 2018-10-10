2018-10-10T10:07:08+03:00
Общество

В Кузбассе открыли спорткомплекс стоимостью более 30 миллиардов рублей

Спорткомплекс площадью 1,5 тысячи квадратных метров построен в Прокопьевске
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
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На территории санатория «Шахтер», что в Зенковском парке в Прокопьевске, открылся первый за Уралом многофункциональный спортивный комплекс. Его площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров, а в строительство вложено более 30 миллиардов рублей.

В спортивном комплексе есть все необходимое для занятий любыми видами спорта: тренажерный зал и боксерский ринг, детский игровой центр и уникальный зал-трансформер. Площадка этого зала может превращаться в поле для мини-футбола, волейбола, баскетбола и тенниса. В будущем планируется использовать спорткомплекс как тренировочную базу для спортсменов-профессионалов, тем более, что для этого имеется необходимая инфраструктура.

- Более 40 % горожан – это 77 тысяч человек – систематически занимаются спортом, - отметили глава города Прокопьевск Андрей Мамаев. - В новом «Спорткомплексе» занятия будут доступны не только для отдыхающих санатория, но и для горожан и приезжающих гостей.

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