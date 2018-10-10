2018-10-10T10:42:03+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают пропавшего в сентябре рыбака

Мужчина ушел 15 сентября из дома и не вернулся
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Сотрудники полиции, родные и близкие и волонтеры разыскивают Игоря Коньшина, пропавшего 15 сентября.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Игорь Коньшин 1960 года рождения 15 сентября ушел из дома на рыбалку. Он планировал рыбачить около реки Томь. С тех пор о его местонахождении и дальнейшей судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые.

В день исчезновения был одет а голубую куртку, серую трикотажную кофту, резиновые сапоги. С собой у мужчины был рюкзак.

Если вам известно местонахождение Игоря Коньшина или о его судьбе после 15 сентября, сообщите об этом родным, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52

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