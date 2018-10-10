2018-10-10T11:03:29+03:00
Общество

В Кемерове с начала года в ДТП пострадали 42 пешехода

Шестеро пешеходов погибли
Екатерина РОМАНОВА
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Пешеходы - такие же участники дорожного движения, как и автолюбители.Пешеходы - такие же участники дорожного движения, как и автолюбители.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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По статистике Госавтоинспекции города Кемерово по вине пешеходов с начала 2018 года произошло 61 дорожно-транспортное происшествие. Увы, среди пострадавших при таких ДТП есть погибшие.

Всего в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 42 человека. Все они получили травмы различной степени тяжести, а шесть человек погибли. Примечательно, что больше половины пешеходов переходили дорогу в нескольких метрах от «зебры». Остальные же выходили на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора или вовсе находились на дороге, не собираясь ее переходить.

- Нездоровая тенденция, к сожалению, распространена среди горожан. Их не останавливает перед проезжей частью ни требования Правил, ни ответственность перед другими участниками дорожного движения, ни даже инстинкт самосохранения, - отметил начальник ОГИБДД города Кемерова Дмитрий Волков.

К слову, пешеходы являются такими же участниками дорожного движения, как и автолюбители, и от них также требуется соблюдение определенных правил. Более того, если именно пешеход становится причиной ДТП, он также может понести ответственность – вплоть до уголовной.

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