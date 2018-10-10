Кузбасские синоптики рассказали, какой будет зима

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-10T11:25:11+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали предварительный прогноз на зиму. Сейчас специалисты прогнозируют теплый ноябрь и зимние месяцы в пределах климатической нормы.

Как отмечают синоптики, в последние годы в Кузбассе в основном теплые зимы. Зима 2014-2015 годов была на два-три градуса выше климатической нормы. Зима 2015-2016 годов была теплее нормы на одни-три градуса. Зима 2016-2017 года также была на один-два градуса выше нормы. Однако прошлая зима была холоднее на один градус за счет того, что был холодным январь - на пять-семь градусов ниже нормы.

– В этом году ноябрь ожидается выше нормы на один-два градуса. Декабрь, январь, февраль и март будет в пределах климатической нормы, – рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.

Отметим, что в ноябре в Кузбассе среднемесячная норма составляет -7,-9 градусов, в декабре -12,-17 градусов, в январе -14,-19 градусов. В феврале норма -13,-16 градусов, в марте -6,-9 градусов.