2018-10-10T11:25:51+03:00
Происшествия

Один из фигурантов дела «Зимней вишни» в Кемерове обжаловал продление ареста

Рассмотрение жалобы назначено на 11 октября
Екатерина РОМАНОВА
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Один из фигурантов дела «Зимней вишни» в Кемерове обжаловал продление ареста.Один из фигурантов дела «Зимней вишни» в Кемерове обжаловал продление ареста.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Защита Александра Никитина, одного из фигурантов уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», обжаловала решение суда о продлении ареста до 25 декабря.

Александр Никитин работал электромонтером в компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием систем пожарной безопасности торгово-развлекательного центра. Никитина арестовали вскоре после пожара, в марте 2018 года. До сих пор он остается под арестом, срок которого продлен до 25 декабря.

Как сообщает пресс-служба Кемеровского областного суда, заседание, на котором будет рассмотрена жалоба, состоится 11 октября в 14:00.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России.

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По ходатайству следствия, суд продлил арест Игорю Полозиненко до 25 сентября. Александра Никитина оставили под стражей до 26 сентября. Напомним, Полозиненко является генеральным директором компании «Системный интегратор», отвечавшей за пожарную сигнализацию сгоревшей «Зимней вишни». Александр Никитин работал электромонтером. (подробности)

Пожарную систему в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер

Александр Никитин является сотрудником компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную систему в ТРЦ «Зимняя вишня». Примечательно, что Никитин по образованию – повар-кондитер. (подробности)

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