2018-10-10T11:50:59+03:00
Происшествия

Новокузнечанин поджег «Кадиллак» знакомого, чтобы не платить ему долг

Теперь он может оказаться за решеткой на срок до пяти лет
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела о поджоге «Кадиллака».

Владелец автомобиля «Кадиллак» ранним утром обнаружил, что его машина, которая находилась во дворе дома по улице Веры Соломиной, горит. Несмотря на попытки спасти автомобиль, огонь повредил моторный отсек автомобиля, а общая сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей. сразу стало понятно: причиной пожара стал поджог.

Вскоре полиции удалось установить личность поджигателя. Им оказался 34-летний знакомый владельца иномарки. А потом выяснились и обстоятельства, при которых он решился на преступление. Как оказалось, незадолго до этого мужчина приобрел у владельца «Кадиллака» подержанный автомобиль, однако расплачиваться за машину не торопился, когда же хозяин стал напоминать о долге, злоумышленник решил припугнуть его и поджег автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по кемеровской области, теперь злоумышленник может лишиться не только машины, но и свободы – на срок до пяти лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Один из фигурантов дела «Зимней вишни» в Кемерове обжаловал продление ареста
Кузбасские синоптики рассказали, какой будет зима
В Кемерове с начала года в ДТП пострадали 42 пешехода
В Новокузнецке прошел кастинг конкурса «Мисс Россия – 2019»
В Кузбассе разыскивают пропавшего в сентябре рыбака
В Кузбассе открыли спорткомплекс стоимостью более 30 миллиардов рублей
В Кемерове будут помогать студенткам, отказавшимся от аборта
Из-за украденной батареи в Кемерове затопило многоэтажный дом
В Кемерове ДТП с перевернувшейся Kia устроил пьяный пенсионер
Новокузнечане выбрали дороги для ремонта в 2019 году
В кузбасской исправительной колонии прошел танцевальный флешмоб
Банк УРАЛСИБ провел в Кемерово круглый стол с партнерами-риэлтерами
В Кемерове 26 спасателей тушили частный дом
В Новокузнецке нашли двух пропавших школьников
В Кемерове бизнесмен лишился Audi A6 из-за долгов
В Кемерове появилась новая остановка
Погода в Кемерове 10 октября: небольшой дождь и туман на юге области
В Кузбассе перевернулся Nissan Skyline
В Кузбассе годовалый малыш утонул в сливной яме