Новокузнечанин поджег «Кадиллак» знакомого, чтобы не платить ему долг

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-10T11:50:59+03:00

Теперь он может оказаться за решеткой на срок до пяти лет

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В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела о поджоге «Кадиллака».

Владелец автомобиля «Кадиллак» ранним утром обнаружил, что его машина, которая находилась во дворе дома по улице Веры Соломиной, горит. Несмотря на попытки спасти автомобиль, огонь повредил моторный отсек автомобиля, а общая сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей. сразу стало понятно: причиной пожара стал поджог.

Вскоре полиции удалось установить личность поджигателя. Им оказался 34-летний знакомый владельца иномарки. А потом выяснились и обстоятельства, при которых он решился на преступление. Как оказалось, незадолго до этого мужчина приобрел у владельца «Кадиллака» подержанный автомобиль, однако расплачиваться за машину не торопился, когда же хозяин стал напоминать о долге, злоумышленник решил припугнуть его и поджег автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по кемеровской области, теперь злоумышленник может лишиться не только машины, но и свободы – на срок до пяти лет.