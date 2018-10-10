Трое кузбассовцев получили условный срок за изнасилование женщины

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-10T12:11:23+03:00

За преступление каждый из них осужден на четыре года условно

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Трое кузбассовцев изнасиловали знакомую женщину и при этом остались на свободе. Приговором суда им назначено наказание в виде четырех лет условно.

В июне нынешнего года трое друзей из Топкинского района собрались возле дома одного из них и стали беседовать. Чтобы разговор протекал интереснее, молодые люди – самому старшему был 21 года, а самому младшему лишь 19 – употребляли спиртное. Мимо проходила их знакомая, местная жительница. Женщина перекинулась несколькими фразами с молодыми людьми и отправилась домой. А 19-летний юноша увязался следом за ней. Когда они оказались на пустыре, молодой человек схватил знакомую за талию, затащил в кусты, избил и изнасиловал.

В это время молодые люди заметили, что друга рядом нет и отправились на его поиски. Застав приятеля на пустыре, они не только не заступились за девушку, но и присоединились к насилию. Позже девушка смогла добраться до дома знакомых и попросила их о помощи.

Молодые люди вскоре были задержаны. Свою вину они полностью признали. Приговором суда им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком в четыре года.