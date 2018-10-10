Кузбассовец без прав сбил женщину с двумя детьми и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 13:06 2018-10-10T13:06:14+03:00

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В Мариинске помощь неравнодушных граждан помогла сотрудникам полиции задержать водителя, скрывшегося с места ДТП.

В минувшую субботу около пяти часов вечера жительница Мариинска с двумя детьми – дух и семи лет – переходила дорогу. Проезжую часть улицы Набережной она решила пересечь не по пешеходному переходу, а в нескольких метрах от него.. в это же время по дороге ехал автомобиль ВАЗ 21144. Водитель не успел среагировать и сбил женщину и обоих ребятишек. При этом он не стал дожидаться приезда скорой помощи и полиции, а попросту скрылся с места ДТП. Женщине и ее двухлетнему ребенку была оказана разовая помощь, а вот семилетнего пешехода пришлось госпитализировать с травмами.

Задержать автолюбителя помогли неравнодушные граждане: они сообщили госномер автомобиля и где тот находится. Водитель не стал отрицать своей причастности к ДТП. К слову, 47-летний мужчина в момент ДТП управлял машиной не имея водительских прав, так как ранее был их лишен. Кроме того, у него отсутствовал полис ОСАГО и не был пройден техосмотр машины. Теперь водителю грозят штрафы и административный арест.