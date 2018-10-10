В Кемерове школьник похитил у сверстника самокат

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-10T14:00:22+03:00

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В Кемерове 15-летний подросток отобрал у сверстника самокат. В июне этого года он гулял в компании друзей, когда заметил 14-летнего школьника на самокате. Юный злоумышленник подошел к мальчику, попросил у него самокат покататься и даже в залог оставил 20 рублей. Потерпевший дал самокат, однако вскоре понял, что возвращать транспортное средство ему никто не собирается. Уговоры на обвиняемого не подействовали, и вместо того, чтобы вернуть чужую вещь он пригрозил ее хозяину избиением. Потерпевший пошел в сторону дома и по дороге увидел полицейских, которым и рассказал о случившемся. К тому времени злоумышленник успел скрыться.

-Имея на руках описание подозреваемого, сотрудники полиции проехали по близлежащим учебным заведениям и установили подростка. А дома у него нашли и похищенный самокат. Следует отметить, что на профилактических учетах подросток не состоял, в поле зрения работников правоохранительных органов ранее не попадал, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело в отношении угонщика самоката передано на рассмотрение в суд.