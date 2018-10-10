2018-10-10T14:00:22+03:00
Общество

В Кемерове школьник похитил у сверстника самокат

Ранее подросток в поле зрения полиции не попадал
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кемерове 15-летний подросток отобрал у сверстника самокат. В июне этого года он гулял в компании друзей, когда заметил 14-летнего школьника на самокате. Юный злоумышленник подошел к мальчику, попросил у него самокат покататься и даже в залог оставил 20 рублей. Потерпевший дал самокат, однако вскоре понял, что возвращать транспортное средство ему никто не собирается. Уговоры на обвиняемого не подействовали, и вместо того, чтобы вернуть чужую вещь он пригрозил ее хозяину избиением. Потерпевший пошел в сторону дома и по дороге увидел полицейских, которым и рассказал о случившемся. К тому времени злоумышленник успел скрыться.

-Имея на руках описание подозреваемого, сотрудники полиции проехали по близлежащим учебным заведениям и установили подростка. А дома у него нашли и похищенный самокат. Следует отметить, что на профилактических учетах подросток не состоял, в поле зрения работников правоохранительных органов ранее не попадал, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело в отношении угонщика самоката передано на рассмотрение в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новокузнецком районе брат и сестра торговали «солью» и «спайсом»
Кузбассовец без прав сбил женщину с двумя детьми и скрылся с места ДТП
Трое кузбассовцев получили условный срок за изнасилование женщины
Новокузнечанин поджег «Кадиллак» знакомого, чтобы не платить ему долг
Один из фигурантов дела «Зимней вишни» в Кемерове обжаловал продление ареста
Кузбасские синоптики рассказали, какой будет зима
В Кемерове с начала года в ДТП пострадали 42 пешехода
В Новокузнецке прошел кастинг конкурса «Мисс Россия – 2019»
В Кузбассе разыскивают пропавшего в сентябре рыбака
В Кузбассе открыли спорткомплекс стоимостью более 30 миллиардов рублей
В Кемерове будут помогать студенткам, отказавшимся от аборта
Из-за украденной батареи в Кемерове затопило многоэтажный дом
В Кемерове ДТП с перевернувшейся Kia устроил пьяный пенсионер
Новокузнечане выбрали дороги для ремонта в 2019 году
В кузбасской исправительной колонии прошел танцевальный флешмоб
Банк УРАЛСИБ провел в Кемерово круглый стол с партнерами-риэлтерами
В Кемерове 26 спасателей тушили частный дом
В Новокузнецке нашли двух пропавших школьников
В Кемерове бизнесмен лишился Audi A6 из-за долгов
В Кемерове появилась новая остановка
Погода в Кемерове 10 октября: небольшой дождь и туман на юге области
В Кузбассе перевернулся Nissan Skyline
В Кузбассе годовалый малыш утонул в сливной яме