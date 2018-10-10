2018-10-10T14:04:36+03:00
Общество

В Новокузнецком районе брат и сестра торговали «солью» и «спайсом»

За день они сбывали до 100 доз
Ирина АВТУШКО
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Двое жителей Новокузнецкого района – 33-летний мужчина и его 28-летняя сестра – наладили продажи «соли» и «спайса». Они получали мелкооптовые партии наркотиков, фасовали их и развозили свертки по местам «закладок». Оба торговца являлись сотрудниками интернет-магазина по сбыту синтетических наркотиков, который действовал в одном из мессенджеров. За день они сбывали до 100 разовых доз.

Выйти на злоумышленников удалось благодаря информации, которая была получена в январе текущего года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных и задержали драгдилеров с поличным. В отношении них возбудили уголовное дело.

- После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал наркоторговцев виновными и приговорил сбытчика к 10 годам, а его сестру к 6 годам лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

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