Аномальная зона: Уфологи считают кузбасский карьер с погибшими дайверами опасным местом

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-10T16:13:58+03:00

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Кузбасский карьер, в котором несколько дней назад погибли два дайвера из Новосибирска, уфологии называют опасным для жизни местом.

В минувшую субботу трое дайверов отправились в Кемеровскую область, чтобы понырять. Увы, это погружение стало для двух из них последним. Сейчас водолазы заняты поиском тела одного из дайверов – его товарища подняли из воды еще в воскресенье. А в это время уфологии обсуждают особенности водоема, куда погрузились новосибирцы.

Как оказалось, в этом месте практически не работают компасы, да и сам карьер пользуется у местных жителей дурной славой. Уфологии уверены: это не случайно, ведь любой карьер по своей сути является геопатогенной зоной.

- Если вы возьмете простейшие рамки, то увидите, что место сильно «фонит», - рассказала барнаульский уфолог Татьяна Павлова. - Стоит отметить, что аномальные места могут быть и со знаком плюс. Но вряд ли об этом можно говорить в тех случаях, когда гибнут люди. В таких местах могут образовываться энергетические воронки. Людям находиться в таких местах нельзя.

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