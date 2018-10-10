2018-10-10T18:57:20+03:00
Общество

Погода в Кемерове 11 октября: порывистый ветер и небольшой дождь

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 11 октября
Екатерина РОМАНОВА
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В кузбассе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.В кузбассе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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11 октября в Кузбассе ожидается переменная облачность, порывистый ветер и небольшой дождь.

Как сообщает пресс-служба Кемеровского гидрометцентра, на территории Кемеровской области в четверг, 11 октября, будет относительно тепло: днем воздух прогреется до +6…+11 градусов, а вот ночью столбики термометров покажут от -4 до +6 градусов. Скорость северо-западного ветра может достигать 9-14 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки. Ночью и утром местами возможен туман и дымка.

В Кемерове ночью будет в пределах -1…+1 градусов, а днем воздух прогреется до +8…+10. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Новокузнецке ночью будет в пределах +3 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +7 градусов. Несмотря на то, что небо будет затянуто тучами, вероятность осадков невелика.

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