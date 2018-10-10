Два человека пострадали при столкновении иномарок на перекрестке в Кемерове

СЕГОДНЯ 20:17 2018-10-10T20:17:15+03:00

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В Кемерове вечером в среду, 10 октября, на перечечении улиц Космической и Базовой столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, пострадали два человека.

Очевидцы дорожно-транспортного происшествия выложили в сеть фотографии с места ДТП. Также они сообщают некоторые подробности случившегося. По свидетельствам очевидцев, столкнулись автомобили BMW и Daewoo Nexia. Виновницей аварии называют женщину-водителя, которая не посмотрела по сторонам. Правда, не уточняют, в каком из автомобилей она находилась.

- Жалко парня и девушку из Daewoo Nexia, у них с лица кровища лилась, - пишет в комментариях один из очевидцев.

На месте автоаварии работали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

К слову, и водитель BMW, и молодые люди, ехавшие в Nexia, просят очевидцев, на чьи видеорегистраторы мог попасть момент столкновения автомобилей, отозваться и, по возможности, предоставить записи.