Два человека пострадали при столкновении иномарок на перекрестке в Кемерове
В Кемерове вечером в среду, 10 октября, на перечечении улиц Космической и Базовой столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, пострадали два человека.
Очевидцы дорожно-транспортного происшествия выложили в сеть фотографии с места ДТП. Также они сообщают некоторые подробности случившегося. По свидетельствам очевидцев, столкнулись автомобили BMW и Daewoo Nexia. Виновницей аварии называют женщину-водителя, которая не посмотрела по сторонам. Правда, не уточняют, в каком из автомобилей она находилась.
- Жалко парня и девушку из Daewoo Nexia, у них с лица кровища лилась, - пишет в комментариях один из очевидцев.
На месте автоаварии работали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.
К слову, и водитель BMW, и молодые люди, ехавшие в Nexia, просят очевидцев, на чьи видеорегистраторы мог попасть момент столкновения автомобилей, отозваться и, по возможности, предоставить записи.