2018-10-11T02:51:34+03:00
Происшествия

В кузбасском кафе отравились сладостями несколько взрослых и ребенок

Фактом отравления заинтересовался Следственный комитет
Екатерина РОМАНОВА
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Следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало проверку информации о массовом отравлении в одном из кафе города Междуреченска.

Сотрудникам следкома стало известно, что в городе Междуреченске поход в кафе завершился госпитализацией сразу для нескольких человек, среди которых оказался несовершеннолетний ребенок. Все они попали в больницу с признаками отравления. А причиной отравления, по предварительным данным, стали сладости, приобретенные в кафе. Спустя некоторое время после того, как междуреченцы полакомились сладостями, все они почувствовали тошноту и слабость. Состояние было настолько тяжелым, что взрослые были вынуждены обратиться за помощью к медикам.

- В ходе проверки будет установлено, соответствовал ли данный продукт требованиям безопасности, санитарным нормам, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время по распоряжению Роспотребнадзора заведение закрыто. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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