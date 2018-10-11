2018-10-11T03:28:49+03:00
Общество

Кузбассовец устроил дебош из-за того, что его не пустили работать

Мужчину не допусили к работе из-за алкогольного опьянения
Екатерина РОМАНОВА
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В Березовском бойцы Росгвардии задержали механика, который угрожал охраннику предприятия. Скандал разгорелся из-за того, что механика не пускали на работу.

Механик одного из предприятий города Березовского утром пришел на работу, однако приступить к своим обязанностям не смог: его попросту не пускали к рабочему месту. Причиной такой несправедливости стало тио, что у мужчины имелись признаки алкогольного опьянения. Чтобы убедиться в трезвости механика, ему предложили пройти медицинскую проверку. Однако вместо того, чтобы выполнить требование руководство, мужчина повел себя неадекватно: принялся бегать по территории организации, громко кричать и нецензурно выражаться. При этом он выкрикивал угрозы в адрес охранника. Сотрудникам предприятия не оставалось ничего другого, кроме как вызвать стражей порядка.

Бойцы Росгвардии задержали дебошира. Позже 34-летний мужчина объяснил, что накануне действительно устроил застолье. Наутро он решил, не прогуливать работу и, все еще не протрезвев, явился на работу. Увы, его порыв никто не оценил. Бойцы Росгвардии доставили дебошира в отдел полиции для разбирательства.

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