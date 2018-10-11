2018-10-11T04:00:07+03:00
Происшествия

В Эстонии начался суд над Кемеровской преступной группировкой

Свидетелей процесса также предлагают привлечь к уголовной ответственности
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Tairo LutterФото: Tairo Lutter
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В Эстонии начался судебный процесс по уголовному делу кемеровской организованной преступной группировки. Перед судом предстали 15 мужчин во главе с их лидером – Вячеславом Гулевичем, известном как Слава Кемеровский. Членов группировки обвиняют в наркопреступлениях и покровительстве лиц с преступным настоящим и прошлым.

Вместе с членами группировки на скамье подсудимых могут оказаться и те, кто проходит по делу как свидетели. Так, анонимная свидетельница, которой на судебном процессе было присвоено имя Анна Миронова, отвечая на вопросы адвоката, старалась избегать ответов на вопросы, которые бы позволили установить ее личность. Это, по мнению самой женщины и прокурора ставит под угрозу ее безопасность впрочем, это ходатайство будет рассмотрено лишь тогда, когда начнется оценка доказательной базы.

Еще одна анонимная свидетельница с присвоенным именем Татьяна Смирнова, поведала, что троих обвиняемым, изгнанным из банды за проступок, устроили физическую расправу. Также Смирнова повторила слова Морозовой об иерархии в группировке.

- Лидером группировки был Вячеслав Гулевич, он же Слава Кемеровский, его правой рукой был Александр Козлов, он же Гибон. Гибону подчинялся Алексей Сельценков, он же Помидор, а его задачей было руководить членами банды, которые снабжали уличных дилеров наркотиками, - цитирует слова анонимной свидетельницы Postimess.

судебные заседания продолжаются.

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