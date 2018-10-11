2018-10-11T04:54:35+03:00
Общество

В Новокузнецке на несколько дней ограничат движение трамваев

Изменение маршрутов связано с ремонтом трамвайных переездов
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: из архива КПФото: из архива КПФото: Екатерина РОМАНОВА
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В течение нескольких дней в Новокузнецке привычные трамвайные маршруты будут двигаться по измененной схеме, а автомобилистам придется испытывать неудобства из-за ограничений движения.

В Новокузнецке приступили к ремонту трамвайных переездов на улице Транспортной. Из-за ремонтных работ будут скорректированы маршруты движения трамваев, а для автотранспорта введут ограничения. Ограничения будут действовать с 20:00 12 октября до 05:00 15 октября в районе дома №1 по улице Циолковского для автотранспорта. Ограничение для трамваев начнется в это же время, а завершится лишь 16 октября. В течение всего ремонта трамваи будут двигаться по измененной схеме:

- маршрут № 5, 5: «КМК» – пр. Октябрьский – «Малоэтажка»;

- маршрут № 6: «КМК» – пр. Октябрьский – Комсомольская площадка – Собор Рождества Христова»;

- маршрут № 8: «КМК» – пр. Октябрьский – Комсомольская площадка – Собор Рождества Христова»;

Затем с 20:00 26 октября до 05:00 29 октября маршруты движения трамваев изменятся из-за ремонта в районе дома№8 по улице Транспортной. На это время маршуты будут проходить следующим образом:

- маршрут № 5, 5: «КМК» – пр. Октябрьский – «Малоэтажка»;

- маршрут № 6: «КМК» – пр. Октябрьский – Комсомольская площадка – Собор Рождества Христова»;

- маршрут № 8: «КМК» – пр. Октябрьский – Комсомольская площадка – Собор Рождества Христова».

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