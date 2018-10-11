Три младенца умерли во время домашних родов в Кузбассе

СЕГОДНЯ 05:37 2018-10-11T05:37:35+03:00

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В Кемеровской области с начала года во время домашних родов умерли три младенца. Об этом сообщила представитель департамента охраны здоровья населения Елена Зеленина.

В Кемерове 10 октября состоялся открытый форум областной прокуратуры, на котором специалисты обсудили ряд актуальных проблем. Среди них – детская смертность, в том числе в результате родов на дому. По данным областного департамента охраны здоровья населения, с начала 2018 года при родах на дому умерли три младенца.

– В числе актуальных – проблема детской смертности, особенно в возрасте до одного года. В текущем году количество умерших уменьшилось, но остается достаточно высоким, в том числе из-за так называемых «домашних акушерок», людей без медицинского образования, принимающих роды на дому, – сообщили в прокуратуре региона.

На форуме специалисты отметили, что выявить этих акушерок практически невозможно, потому что родители, даже лишившись ребенка, отказываются разглашать их имена. Известно лишь, что многие из них приезжают в Кемеровскую область из соседнего Новосибирска.