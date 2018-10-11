В Кемерове под мостом нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 05:50 2018-10-11T05:51:22+03:00

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11 октября утром кемеровчане, переходившие мост через Куро-Искитим в районе 1-ого Зейского переулка, сделали страшную находку. Здесь прохожие увидели труп мужчины.

О случившемся горожане стали рассказывать в социальных сетях, размещая фотографию погибшего. У многих этот факт вызвал негодование. И если одни возмущались неэтичностью поступка выложившего фото на всеобщее обозрение, то другие недоумевали, что могло случиться с молодым мужчиной.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о погибшем.