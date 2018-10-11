В Новокузнецком районе ищут 48-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 06:17 2018-10-11T06:17:48+03:00

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В Новокузнецком районе пропала 48-летняя Татьяна Михалицына. Местонахождение женщины неизвестно с 4 октября.

О поисках пропавшей Татьяны Валерьевны Михалицыной сообщили волонтеры. Известно, что жительница села Костенково в последний раз выходила на связь 4 октября.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые вьющиеся, глаза голубые.

Была одета в коричневую замшевую куртку, коричнево-черные штаны, белые кроссовки по щиколотку. С собой у пропавшей была коричневая сумка.

Всех, кто видел Татьяну Михалицыну после 4 октября, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.