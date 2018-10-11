В Кемерове полностью восстановили движение на улице Нахимова
Магистраль открыли после капитального ремонта
На улице Нахимова восстановили движение по обеим полосам
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В Кемерове восстановили движение на улице Нахимова. Сейчас проезд на отремонтированном участке транспортной артерии возможен как на въезд, так и на выезд из города.
За время капитального ремонта, который начался в начале августа, специалисты демонтировали дорожное покрытие, заменили обводненный грунт и конструктив дороги, смонтировали новую дренажную систему и водопропускную трубу, обустроили кюветы, пешеходные тротуары и автобусную остановку.
Всего ремонт произвели на 920 метрах проезжей части улицы. Отметим, что движение по одной полосе Нахимова было открыто 18 сентября.