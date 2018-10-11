2018-10-11T07:30:51+03:00
Происшествия

В Кузбассе присвоившая 6 миллионов рублей директор турфирмы села на три года

Также суд удовлетворил иски потерпевшей стороны на сумму более 5 миллионов рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кузбассе бывшую руководительницу туристической фирмы признали виновной в мошенничестве. Женщина присвоила 6 миллионов рублей, принадлежащих клиентам.

Следователи Прокопьевска установили, что 40-летняя местная жительница, будучи менеджером турфирмы, похищала средства обратившихся к ней клиентов. Женщина придумала преступную схему, которую успешно реализовала, обманув в общей сложности 57 человек, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Горожанам, которые обращались к менеджеру за услугами, жительница Прокопьевска выписывала фиктивные документы, а деньги за туры присваивала. Через некоторое время она открыла собственную турфирму, где продавала путевки по той же схеме. В результате пострадавшими от действий мошенницы оказались 57 человек – женщина не выполнила свои обязательства. Сумма причиненного ущерба составила 6 миллионов рублей.

По решению Рудничного районного суда 40-летняя жительница Прокопьевска получила три года колонии. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 5 миллионов рублей.

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