2018-10-11T08:28:11+03:00
Общество

В Кузбассе подросток разбил два железнодорожных светофора

Родителей мальчика привлекли к ответственности
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе подросток разбивал светофорыВ Кузбассе подросток разбивал светофорыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе 15-летний подросток уничтожил два железнодорожных светофора. За его правонарушение наказали родителей.

В линейный отдел полиции на станции Белово поступили заявления от работников железнодорожного транспорта. Они сообщили, что неизвестный повредил линзы маневренных светофоров на участке станции Черкасов-Камень.

В результате розыскных мероприятий транспортные полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 15-летний подросток из Киселевска.

По данным управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу, всего мальчик разбил пять линз синего огня двух маневренных светофоров. Железнодорожной организации был причинен ущерб в размере более 10 тысяч рублей. Школьник полностью признал свою вину.

Родителей подростка привлекли к административной ответственности «за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей». Кроме того, школьника поставят на профилактический учет в территориальные органы внутренних дел.

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