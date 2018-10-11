В Кузбассе водитель иномарки сбила пенсионера на инвалидной коляске

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-11T11:18:41+03:00

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В Юргинском районе водитель иномарки сбила 83-летнего мужчину, который передвигался по проезжей части на инвалидной коляске. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.

Смертельная авария произошла в среду около 16.10 на втором километре автодороги в районе деревни Филоново Юргинского района. Здесь водитель Hyundai Solaris наехала на 83-летнего пешехода, который двигался на инвалидной коляске. В результате пенсионера в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался.

Предварительно установлено, что мужчина двигался в инвалидном кресле навстречу транспортному средству. Как пояснила 35-летняя местная жительница, управлявшая Solaris, пенсионер, находясь в непосредственной близости, неожиданно вывернул под колеса авто, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.