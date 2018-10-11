В Кемерове пять одноклассников распространяли наркотики

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-11T11:59:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове пять учеников девятого класса занимались распространением наркотиков. Сейчас в отношении расследуется уголовное дело.

По словам начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области Евгения Широкова, учеников одой из кемеровских школ задержали за распространение наркотиков в августе этого года.

– Один из школьников зашел на сайт и вступил в переписку с наркодилерами. Сначала сам начал распространять наркотики, потом других сверстников втянул. Они должны были закладывать наркотики, фотографировать и отправлять ссылку на фотографию координатору. Факт вскрылся, когда одного из одноклассников задержали, – рассказал полковник полиции Евгений Широков.

Как отметил Широков, все дети, задержанные за распространение наркотиков, из благополучных семей. Сейчас уголовное дело в отношении подростков расследуется Следственным комитетом. После этого случая в школе правоохранители провели профилактические беседы с учениками, родителями и педагогами.