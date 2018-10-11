По делу о гибели ребенка задержали заместителя главы Белова по ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-11T13:26:44+03:00

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В кузбасском городе Белово задержали заместителя главы по ЖКХ. Арест связан с прошлогодней трагедией, в которой погиб 10-летний мальчик, сообщил «Комсомолке» собственный источник.

По данным собеседника издания, заместитель главы Белова по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Смараков был задержан 10 октября в рамках расследования уголовного дела о гибели 10-летнего мальчика, который упал в шламоотстойник в мае 2017 года.

Погибший ребенок вместе с другом решил посмотреть большую яму, которая расположена на территории микрорайона Чертинский. Когда дети подошли к краю, бортики ямы начали осыпаться, и ребята скатились вниз. В результате падения 10-летний мальчик погиб на месте, а его друг получил ожоги.

В администрации Беловского городского округа сообщили, что в тот же день, 10 октября, представители Следственного комитета изъяли у сотрудников документы.

Факт проведения следственных действий в беловской администрации «Комсомолке» подтвердили и в СУ СК по региону. Однако официальной информации о прошедших задержаниях пока не появилось.