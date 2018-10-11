В Кузбассе женщина избила больного супруга табуретом

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-11T14:13:11+03:00

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В Кемеровской области местная жительница избила больного супруга табуретом. От полученных травм мужчина скончался на следующий день.

По версии следствия, в сентябре этого года 52-летняя жительница Яйского района вернулась домой с подработки. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Дома супругу встретил муж, который высказал ей претензии – не приготовила ужин, поздно пришла. Супруги поругались, после чего женщина взяла табурет и стала избивать 55-летнего мужа. В силу своего заболевания мужчина плохо передвигался и не мог дать супруге должный отпор.

На крики потерпевшего пришел сосед, который отобрал у женщины табурет, однако она стала прыгать на лежащем супруге. Мужчина оттащил разъяренную соседку и потребовал успокоиться. Утром сосед вернулся в квартиру, чтобы проведать избитого мужчину, который пожаловался на плохое самочувствие. Его осмотрела местная врач, после чего вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали, однако спасти ему жизнь врачи не смогли – он скончался в реанимации, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении 52-летней жительницы Яйского района было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Следователь просил суд на время расследования заключить обвиняемую под стражу, однако его ходатайство удовлетворено не было.

В ведомстве отметили, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за причинение вреда здоровью супруга. По результатам экспертизы она была признана невменяемой, и проходила лечение в психиатрическом стационаре. Сейчас женщина помещена в специализированное экспертное учреждение, где она пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.