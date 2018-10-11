В Кузбассе 150 жителей ожидают операцию по трансплантации

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-11T14:46:11+03:00

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В Кемеровской области растет потребность в пересадке жизненно важных органов. На данный момент в листах ожидания на трансплантацию находятся более 150 пациентов.

Кузбасские врачи на сегодняшний день выполняют операции по пересадке печени, сердца и почек. Не считая Москвы и Санкт-Петербурга, кроме Кузбасса, освоить трансплантацию сразу трех донорских органов смогли в Свердловской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае. В настоящее время в нашем регионе уже выполнено более тысячи трансплантаций почек, более 25 пересадок сердца и 10 пересадок печени, сообщили в Кемеровском областном информационно-аналитическом центре.

Уже завтра, 12 октября, из Областной клинической больницы скорой помощи имени Подгорбунского выпишут очередную пациентку, которой пересадили печень. 58-летняя жительница Новокузнецка погибала от неизлечимого заболевания, а донорский орган помог сохранить ей жизнь. Восьмичасовую операцию провели 21 сентября. Сейчас донорская печень восстановила свою функцию – врачи не наблюдают реакции отторжения.

Стоит отметить, что операции по пересадке печени в нашем регионе проводят с 2014 года. Областная больница имени Подгорбунского стала первой клиникой за Уралом, которая взялась за эти сложные процедуры.