2018-10-11T14:47:05+03:00
Общество

ВТБ запустил систему электронного документооборота с ФССП

Яков КРЫМСКИЙ
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Банк ВТБ и Федеральная служба судебных приставов России завершили проект по полномасштабному тиражированию электронного документооборота всех типов постановлений, а также запросов о наличии счетов и остатков в отношении всех категорий должников через единый сервис межведомственного электронного взаимодействия.

Система электронного документооборота централизует обработку запросов и постановлений ФССП по всей стране. Она обрабатывает более 11 млн запросов и почти 1,5 млн постановлений в месяц, а также существенно сокращает сроки обработки документов и позволяет уменьшить расходы банка на персонал.

С целью автоматизации исполнения постановлений ФССП в сервис интегрировано более десяти систем банка с минимальным ручным сопровождением. Разработанная автоматизированная технология охватывает все стадии исполнения документа: от розыска должника и ареста средств на его счетах до автоматического мониторинга поступления средств и взыскания.

Также в банке внедрена многоступенчатая система идентификации должников – физических лиц, исключающая предоставление информации или исполнения постановления ФССП в отношении третьего лица, не являющегося должником по исполнительному производству.

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