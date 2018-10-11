2018-10-11T15:16:06+03:00
Общество

Дан обратный отсчет 1000-дневной подготовке к празднованию юбилея Кузбасса

Датой празднования 300-летия промышленного освоения региона объявлено 6 июля 2021 года
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Администрация Кемеровской областиФото: Администрация Кемеровской области
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил обратный отсчет в 1000-дневной подготовке к празднованию 300-летия освоения Кузбасса. 11 октября в Москве прошла пресс-конференция, на которой руководитель области рассказал о планах празднования важной для региона даты.

На встрече, кроме губернатора Кузбасса и других представителей властей, присутствовали художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, драматург Евгений Гришковец и актриса Алена Бабенко.

- Сегодня очень важный день: мы отрываем первый лист кузбасского 1000-дневного календаря празднования 300-летия промышленного освоения Кузбасса. Финишной датой станет 6 июля 2021 года. За это время мы значительно изменим регион, улучшим жизнь людей, сделаем область одним из лучших субъектов страны. Для этого у нас есть прочный фундамент. Это, прежде всего, люди, которые хотят перемен и готовы участвовать в работе. От рывка в начале пути, от сегодняшнего старта, будет зависеть конечный результат, - сказал Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что за 1000 дней необходимо проделать огромную работу: построить отремонтировать и реконструировать объекты социального значения. Все эти мероприятия будут направлены на создание новых рабочих мест и обеспечение роста экономики.

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