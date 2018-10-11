2018-10-11T15:39:15+03:00
Происшествия

В Кузбассе рабочий разбился на смерть во время ремонта кровли

ЧП случилось утром 11 октября
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "ЧП-Ленинск-Кузнецкий"Фото: vk.com, "ЧП-Ленинск-Кузнецкий"
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Минувшим утром в Ленинске-Кузнецком случилось чрезвычайное происшествие. Здесь во время ремонта кровли Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума с крыши сорвался рабочий.

В Ленинск-Кузнецком политехническом техникуме сейчас вовсю идет ремонт кровли. Увы, рабочие из бригады, приехавшей из Белова, не всегда соблюдали технику безопасности, и это привело к трагическим событиям.

- Шла вторая пара, одиннадцатый час. Неожиданно с крыши вниз полетели части ограждения, - взволнованно рассказывает очевидеца случившегося Татьяна. – Следом вниз упал человек.

Рабочий, мужчина 1974 года рождения, работал без страховочного пояса. При падении он получил серьезные травмы и скончался до приезда кареты скорой помощи.

Всех учащихся техникума после второй пары отпустили по домам. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

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