Полиция Новокузнецка разыскивает особо опасного преступника

СЕГОДНЯ 02:45 2018-10-12T02:48:02+03:00

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Полицейские Новокузнецка разыскивают подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений. По версии полиции, мужчина причастен к сбыту наркотиков.

Константин Олегович Бородин 1983 года рождения подозревается в сбыте наркотиков в особо крупном размере, а также вымогательстве, совершенном группой лиц. В данный момент он скрывается от правоохранительных органов, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Приметы: рост 180-190 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие темные.

Тех, кто знает какую-либо информации о местонахождении Константина Бородина, полицейские просят сообщить по телефонам: 8-(3843)-74-14-93, 8-(3843)-57-44-38, 8-961-860-40-08 либо на телефон «02». Сотрудники гарантируют анонимность.