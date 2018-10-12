В центре Кемерова из-за велопробега изменится движение пассажирского транспорта

СЕГОДНЯ 03:26 2018-10-12T03:26:16+03:00

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В Кемерове 14 октября пройдет велопробег, посвященный старту 1000-дневной подготовки к празднованию 300-летия промышленного освоения Кузбасса. В связи с этим в центре города изменится схема движения пассажирского транспорта.

Старт велопробега запланирован на 11.00 с площади Советов. Велосипедисты проедут по центральный улицам областной столицы – Орджоникидзе, Арочной, Красной, площади Пушкина, проспекту Советскому. Для зрителей и участников спортивного праздника приготовят 500 порций гречневой каши с мясом и чая.

В связи с велопробегом в центре Кемерове изменится движение пассажирского транспорта. В воскресенье с 10.00 до 15.00 будет перекрыто движение на площади Советов и части прилегающих к ней улиц.

В указанное время пассажирский транспорт будет двигаться по следующей схеме:

- улица Соборная, Красноармейский мост, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, проспект Советский в прямом и обратном направлениях.

Напомним, старт 1000-дневной подготовке был дан 11 октября. Датой празднования объявлено 6 июля 2018 года.