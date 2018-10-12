Житель Кузбасса сбросил в реку голый труп убитого знакомого

СЕГОДНЯ 04:31 2018-10-12T04:31:44+03:00

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В Тисульском районе местный житель убил знакомого и сбросил его голое тело в реку. Мужчины не поделили спутниковый телефон.

В мае местные жители обнаружили на реке Кия тело неизвестного мужчины. Следственно-оперативная группа, осмотрев труп, установила, что смерть человека была насильственной. Оперативникам удалось установить личность погибшего. Им оказался 36-летний ранее судимый охранник одного из участков геологоразведки.

Следователи установили, что недалеко от места работы погибшего есть база отдыха. При опросе ее работников в совершении преступления признался сторож. Он рассказал, что накануне вместе с сожительницей и знакомым распивал спиртное. Во время застолья потерпевший попросил у него спутниковый телефон, чтобы позвонить, однако, сделав звонок, не вернул аппарат. Мужчины поссорились, и сторож, взяв охотничье ружье, выстрелил в оппонента.

- После чего с целью сокрытия следов совершенного преступления он раздел потерпевшего и сбросил его тело в русло небольшой реки, которая впадает в реку Кия. При этом обвиняемый рассчитывал, что из-за отдаленности тело никто не обнаружит. Оружие после совершения преступления он спрятал в городе Тайге, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ходе расследования уголовного дела по факту убийства следователи установили, что обвиняемый незаконно хранил ружье с 2008 года. Баллистическая экспертиза показала, что оружие изготовлено самодельным способом и пригодно для стрельбы охотничьими патронами.

Уголовное дело за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия передано в суд.