Власти проведут конкурс на разработку символа праздника 300-летия Кузбасса

СЕГОДНЯ 05:01 2018-10-12T05:01:36+03:00

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Власти Кемеровской области объявят конкурс по разработке символа празднования 300-летия промышленного освоения Кузбасса. Данную инициативу актрисы Алены Бабенко поддержал губернатор Сергей Цивилев.

- Думаю, что нужно объявить конкурс на символ праздника 300-летия Кузбасса, - сказала Бабенко во время пресс-конференции в Москве.

Цивилев поддержал инициативу актрисы.

- У каждого праздника должен быть свой символ. Он должен быть неповторимым и соответствовать духу этого праздника. Предложения должны сделать жители Кузбасса. Мы объявим даже грант, и победитель получит денежное вознаграждение, - подчеркнул глава региона.

11 октября был дан обратный отсчет 1000-дневной подготовке празднования 300-летия освоения Кузбассса. На выходных в городах региона пройдут массовые велопробеги, посвященные этой дате.