Власти проведут конкурс на разработку символа праздника 300-летия Кузбасса
Власти Кемеровской области объявят конкурс по разработке символа празднования 300-летия промышленного освоения Кузбасса. Данную инициативу актрисы Алены Бабенко поддержал губернатор Сергей Цивилев.
- Думаю, что нужно объявить конкурс на символ праздника 300-летия Кузбасса, - сказала Бабенко во время пресс-конференции в Москве.
Цивилев поддержал инициативу актрисы.
- У каждого праздника должен быть свой символ. Он должен быть неповторимым и соответствовать духу этого праздника. Предложения должны сделать жители Кузбасса. Мы объявим даже грант, и победитель получит денежное вознаграждение, - подчеркнул глава региона.
11 октября был дан обратный отсчет 1000-дневной подготовке празднования 300-летия освоения Кузбассса. На выходных в городах региона пройдут массовые велопробеги, посвященные этой дате.