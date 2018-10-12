Проект сквера на месте «Зимней вишни» выполнят к Новому году

СЕГОДНЯ 05:51 2018-10-12T05:56:14+03:00

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Проект сквера, который появится на месте «Зимней вишни», будет выполнен до Нового года. Строительные работы начнутся следующей весной. Об этом рассказала губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В настоящее время на месте сгоревшего ТРЦ снесены все постройки и демонтирован фундамент. Специалисты сейчас проводят проектно-изыскательские работы по строительству будущего сквера. По словам губернатора, проект будет закончен до Нового года, а возводить сквер начнут весной следующего года.

Напомним, что в конце сентября Сергей Цивилев сообщал, что до 25 октября в дизайн-проект сквера должны быть внесены все изменения. После этого специалисты должны приступить к выполнению чертежей. Планировалось начать работы на месте «Зимней вишни» в этом года. Завершить строительство сквера планируется ко Дню защиты детей.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 37 детей и 23 взрослых человека. После ЧП здание было решено снести, а на его месте построить памятный сквер. Работы по сносу здания были завершены в конце августа, к этому времени появился план будущего сквера.

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