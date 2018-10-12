2018-10-12T06:00:58+03:00
Общество

В Кировском районе Кемерова близится к завершению ремонт набережной

Благоустроители заканчивают монтаж детских и спортивных комплексов
Ирина АВТУШКО
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Фото: администрация КемероваФото: администрация Кемерова
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В Кемерове практически завершена реконструкция набережной в Кировском районе. Сейчас здесь заканчивают монтаж детских и спортивных площадок - готовность объектов составляет 90 процентов.

По информации пресс-службы мэрии, игровая зона, расположенная неподалеку от школы №19, занимает около 2000 квадратных метров парка. При ее проектировании использовался принцип зонирования для досуга детей разных возрастов - от 0 до 7 лет, от 7 до 12 лет, от 12 до 17 лет. Здесь же расположены тренажерная площадка, велосипедная дорожка и памп-трек. Одним из самых необычных объектов новой рекреационной зоны является додекаэдр – детский скалодром, элементы которого собраны в «Полосы препятствий».

Сейчас строители монтаж оставшихся качелей и других развлекательно-спортивных элементов. Также продолжается создание пешеходных зон, газонов, клумб будущего парка.

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