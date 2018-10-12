В Киселевске утром подожгли иномарку

СЕГОДНЯ 06:17 2018-10-12T06:39:41+03:00

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В пятницу рано утром в Киселевске неизвестные подожгли автомобиль Toyota Avensis. Иномарка полностью сгорела.

Как рассказали в областном управлении МЧС, сообщение о возгорании автомобиля на улице Богдана Хмельницкого поступило в четыре часа утра. На место незамедлительно выехала пожарная машина и четыре спасателя.

– На момент прибытия первого подразделения автомобиль Toyota Avensis 2007 года горел открытым пламенем. В результате возгорания прогорел моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет, — рассказали в МЧС. По предварительной оценке специалистов, автомобиль подожгли.