В Киселевске утром подожгли иномарку
Автомобиль полностью сгорел
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В пятницу рано утром в Киселевске неизвестные подожгли автомобиль Toyota Avensis. Иномарка полностью сгорела.
Как рассказали в областном управлении МЧС, сообщение о возгорании автомобиля на улице Богдана Хмельницкого поступило в четыре часа утра. На место незамедлительно выехала пожарная машина и четыре спасателя.
– На момент прибытия первого подразделения автомобиль Toyota Avensis 2007 года горел открытым пламенем. В результате возгорания прогорел моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет, — рассказали в МЧС. По предварительной оценке специалистов, автомобиль подожгли.