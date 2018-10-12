2018-10-12T06:38:37+03:00
Общество

В Кемерове закрыли тренажерный зал на Южном

У здания не было разрешения на ввод в эксплуатацию
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: УФССП по КОФото: УФССП по КО
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Кемерове приставы закрыли тренажерный зал на Южном и подземную парковку. У владельца здания не оказалось документов, разрешающих ввод двухэтажной постройки в эксплуатацию

– Несмотря на то, что тренажерный зал и подземная парковка в здании действуют уже почти год, руководство не предусмотрело наличие всех необходимых документов для эксплуатации двухэтажного строения, – рассказали в УФССП по Кемеровской области.

Заводской суд запретил эксплуатации здания и подземной парковки, которая рассчитана на 200 автомобилей. Судебные приставы опечатали двухэтажное здание. Фитнес-клуб и парковка будут закрыта до тех пор, пака не будут устранены нарушения.

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