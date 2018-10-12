2018-10-12T07:08:10+03:00
Происшествия

В кузбасском кафе после массового отравления горожан нашли просроченные продукты

Пять человек после посещения этого кафе были госпитализированы
Екатерина РОМАНОВА
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В Междуреченске приостановлена деятельность кафе, после обедов в котором пять человек госпитализированы с острым пищевым отравлением.

После того, как пять посетителей междуреченского кафе были госпитализированы с острым пищевым отравлением, сотрудники Роспотребнадзора провели в кафе внеплановую проверку. Худшие опасения подтвердились: сливки и творог, которые находились в холодильнике, оказались просроченными, в одном из цехов был разбросан мусор, в горячем цеху не оказалось раковины, да и вообще обработка посуды проводилась кое-как и без специальных дезсредств. Более того, оказалось, что у одного из кондитеров нет медицинской книжки, а загрузка сырья осуществлялась через цветочный магазин.

Из-за серьезной угрозы жизни и здоровью горожан суд принял решение закрыть кафе на 30 суток. По требованию суда сотрудники отдела судебных приставов по городу Междуреченску УФССП по Кемеровской области приостановили деятельность местного кафе.

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