2018-10-12T07:47:51+03:00
Общество

Власти Кузбасса: «Антипивной» закон примут до конца ноября

Сейчас законопроект согласовывает прокуратора
Кирилл ЧАЩИНЕкатерина БОРМОТОВА
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Бороться с засильем пивных магазинов поручил Сергей ЦивилевБороться с засильем пивных магазинов поручил Сергей ЦивилевФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Кузбассе закон, ограничивающий продажу пива в жилых домах, планируют принять до средины ноября. Об этом рассказала начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероника Трихина.

– В настоящее время наш законопроект прошел проверку регулирующего воздействия… Мы получили положительное заключение. Вчера распоряжение было согласовано всеми замами губернатора. Проект был направлен на итоговое согласование в юстицию и прокуратуру. В ближайшее время этот законопроект мы будем выносить на коллегию, затем на рассмотрение в Совет народных депутатов. Я думаю, в начале-середине ноября этот закон будет принят, – рассказала Вероника Трихина.

По словам начальника департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка, из 85 регионов только Кемеровской и Костромской области не введены дополнительные ограничения, которые можно ввести в рамках федерального закона.

Напомним, что законопроект, созданный по инициативе Сергея Цивилева, подразумевает запрет на розничную продажу пива, пивных напитков и сидра на первых этажах жилых домов в помещениях площадью не менее 50 квадратов в городах и менее 25 квадратов в сельских поседениях. Кроме того, закон официально запрещает продавать алкоголь по праздникам. Исключением станет только День шахтера.

– Раньше запрет на продажу спиртного носил рекомендательный характер. Сейчас это будет закреплено законодательно. Штрафные санкции составят до 100 тысяч рублей на организации, – отметили Трихина.

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