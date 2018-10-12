2018-10-12T08:06:44+03:00
Общество

Нетрезвый кузбассовец ради забавы прыгал по машинам и бил стекла

Юноша позабавился на 200 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Ленинске-Кузнецком перед судом предстанет студент, повредивший две иномарки.

В апреле нынешнего года охранник одного из предприятий Ленинска-Кузнецкого обратился в отдел полиции с заявлением о том, что неизвестный повредил несколько автомобилей, которые находились на стоянке предприятия. У двух автомобилей оказались разбитыми ветровые стекла и помяты капоты. Сотрудники полиции вскоре смогли установить личность злоумышленника, прыгавшего по машинам. Им оказался 20-летний житель села Красное Ленинск-Кузнецкого района. В тот день юноша выпил лишнего и в поисках приключений принялся прыгать по чужим автомобилям. От его рук и ног пострадали Kia Rio и Volkswagen Polo. В общей сложности пьяный юноша причинил ущерб более чем на 200 тысяч рублей.

- Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы.

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