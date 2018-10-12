В Кемерове в честь грядущего 300-летия Кузбасса высадят 300 деревьев

СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-12T08:46:50+03:00

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В Кемеровской области стартовал обратный отсчет 1000 дней до 300-летия Кузбасса. В честь этого в субботу, 12 октября, горожане вышли высаживать деревья хвойных пород. К слову, их ровно 300 – по одному на каждый год 300-летия Кузбасса.

В поселке Промышленновский высаживать кедры и пихты вышли шахтеры-ветераны, представители трудовых династий и волонтеры. Благодаря им в сквере по улице Варяжской появились 50 кедров и 50 пихт. А в завершении каждому участнику акции предложили горячий чай и угощение.

В Кемерове хвойные деревья высаживают возле дома №6 на проспекте Октябрьском, на улице Антипова, 4, улице Багратиона, 15А, на улице Гагарина возле домов 151, 153, на улице Промшоссе, 13А, улице Серебряный бор, 13А, проспекте Шахтеров, 62Б, улице Свободы, 37, проспекте Химиков, 17.