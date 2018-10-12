2018-10-12T08:59:38+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса выгнала голую любовницу мужа в подъезд

После этого обнаженная женщина устроила кровавую месть
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: Сити-нФото: Сити-н
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В Новокузнецке женщина выгнала в подъезд голую любовницу мужа. После этого обнаженная горожанка зарезала знакомого.

В августе этого года 38-летняя женщина пришла в гости к знакомой, чтобы провести время и выпить спиртного. Когда алкоголь закончился, гостья отправилась в магазин за добавкой. По дороге она встретился знакомого, который предложить ей по-быстрому зайти к нему, чтобы заняться любовью. Горожанка согласилась. Однако пьяная женщина уснула, как только разделась. Ударами по голове ее разбудила вернувшаяся жена знакомого. Разгневанная хозяйка вытолкала голу любовницу в подъезд.

Обнаженная женщина вернулась в подруге, которая уже была в компании сожителя. Мужчина, увидел голую женщину, стал смеяться над ней. Горожанка разозлилась и дважды ударила кухонными ножом обидчика. Мужчина скончался на месте.

–Учитывая смягчающие обстоятельства — наличие малолетних детей на иждивении, отсутствие судимостей, положительные характеристики — суд в отношении обвиняемой избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, – цитирует Сити-н следователей СКР.

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