Жительница Кузбасса выгнала голую любовницу мужа в подъезд

СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-12T08:59:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке женщина выгнала в подъезд голую любовницу мужа. После этого обнаженная горожанка зарезала знакомого.

В августе этого года 38-летняя женщина пришла в гости к знакомой, чтобы провести время и выпить спиртного. Когда алкоголь закончился, гостья отправилась в магазин за добавкой. По дороге она встретился знакомого, который предложить ей по-быстрому зайти к нему, чтобы заняться любовью. Горожанка согласилась. Однако пьяная женщина уснула, как только разделась. Ударами по голове ее разбудила вернувшаяся жена знакомого. Разгневанная хозяйка вытолкала голу любовницу в подъезд.

Обнаженная женщина вернулась в подруге, которая уже была в компании сожителя. Мужчина, увидел голую женщину, стал смеяться над ней. Горожанка разозлилась и дважды ударила кухонными ножом обидчика. Мужчина скончался на месте.

–Учитывая смягчающие обстоятельства — наличие малолетних детей на иждивении, отсутствие судимостей, положительные характеристики — суд в отношении обвиняемой избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, – цитирует Сити-н следователей СКР.