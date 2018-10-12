Президент назначил нового начальника кузбасского управления МЧС
Им стал полковник Алексей Шульгин
Фото: МЧС
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Президент подписал указ о назначении полковника Алексея Шульгина на должность начальника главного управления МЧС по Кемеровской области. С июня этого года Шульгин исполнял обязанности руководителя областного управления МЧС.
Напомним, что после ареста Александра Мамонтова по делу «Зимней вишни» он был отправлен в отставку с должности руководителя областного управления МЧС. Исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Кемеровской области стал Алексей Шульгин. Ранее он занимал кресло первого замначальника главного управления МЧС Тамбовской области.