2018-10-12T09:30:04+03:00
Общество

Маленький мальчик из-за ссор родителей ночевал в автомобиле

9-летнему ребенку надоело слушать ругань мамы и папы
Екатерина РОМАНОВА
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Маленький мальчик из-за ссор родителей ночевал в автомобиле.Маленький мальчик из-за ссор родителей ночевал в автомобиле.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Маленький мальчик ушел из дома и не вернулся. Когда же сотрудники полиции сумели найти его, оказалось, что в побеге ребенка виноваты родители.

Накануне около 23:30 в дежурную часть отдела полиции «Красный камень» обратилась 27-летняя женщина. Она взволнованно рассказала, что ее 9-летний сын ушел на прогулку, но домой так и не вернулся. Самостоятельные поиски результатов не дали. Стражи порядка тут же отправились на поиски мальчика. Всю ночь они обследовали дворы и игровые площадки, подъезды и чердаки домов. Увы, мальчишки нигде не было.

Часы показывали уже около девяти часов утра, когда сотрудники полиции увидели спящего в автомобиле ребенка. Это был как раз пропавший мальчик. Он рассказал, что родители постоянно ругаются, и ему так не хотелось идти домой, что он предпочел сбежать из дома. Нашел автомобиль, который владелец оставил открытым, и там переночевал. К слову, мальчик уже во второй раз в течение месяца убегал из дома.

Сейчас семью поставили на учет, родителям предстоит выплатить штраф в размере 500 рублей. Мальчик вернулся домой.

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