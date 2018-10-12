Электроснабжение шахт Кузбасса проверят ученые

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-12T09:53:23+03:00

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В Кузбассе учение будут оценивать надежность электроснабжения на шахтах. Об этом рассказали на совещании с угольщиками, представителями департамента угольной промышленности и ВостНИИ, на базе которого появилась лаборатория энергетической безопасности.

Отметим, ранее Сергей Цивилев поручил разработать порядок работы ученых, власти и угольщиков по снижению рисков возникновения аварий в электросетях. Ученые и угольщики договорились проводить совместный технический анализ и исследования электроустановок, разрабатывать мероприятия для снижения аварийности.

В скором времени специалисты обследуют шахту «Березовская». Ученые проверят соответствие установленных параметров надежности и безопасной эксплуатации энергоустановок, сооружений, их частей и элементов. Также они оценят проведение электротехнических испытаний и измерений, полученных в процессе разработки конструкций, изготовления, монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта.