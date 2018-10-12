2018-10-12T10:05:11+03:00
Общество

Власти Кузбасса рассказали, на какие праздники можно пить

Магазинам запретят продавать алкоголь восемь дней в году
Екатерина БОРМОТОВА
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Кузбассовцы не смогут купить алкоголь восемь дней в годуКузбассовцы не смогут купить алкоголь восемь дней в годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе разработали законопроект, который ограничит продажу спиртного в дни проведения массовых мероприятий. Запрет розничной продажи алкогольной продукции будет распространяться на восемь дней в году.

Так, в перечень запретных дней войдут следующие: 9 Мая – День Победы, 1 июня – День защиты детей, 12 июня – День России, 27 июня – День молодежи, 1 сентября – День знаний (в случае, если он выпадет на воскресенье, запрет будет распространяться на следующий рабочий день), 11 сентября – Всемирный день трезвости.

Также запретить розничную продажу алкоголя планируется в дни проведения последних звонков и выпускных балов. Об этом в пятницу сообщила начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Кемеровской области Вероника Трихина.

Начальник департамента уточнила, что подобные запретительные меры ранее были приняты во всех регионах страны, кроме Кемеровской и Костромской областей. За нарушение данного запрета законопроектом предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Мало того, систематическое нарушение может привести к потере лицензии на продажу алкоголя.

По данным ведомства, указанный законопроект планируется принять в ноябре. В ближайшее время его вынесут на коллегию, а затем на рассмотрение Советом народных депутатов Кемеровской области. В случае, если законопроект будет принят, он вступит в силу через 60 дней. Возможно, уже с начала 2019 года для того, чтобы отметить указанные выше праздники, алкоголем придется запасаться заранее.

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- Я живу в жилом доме на проспекте Шахтеров, 60б на втором этаже. У нас пивнушек тут четыре штуки, и одна из них прямо под нами. У меня ребенок маленький. Так вот, каждые выходные, а то и в будни, под окнами собираются вечно орущие пьяные женщины и мужчины, музыка на всю катушку, маты и дым от сигарет прямо в окно. Работают они до трех часов ночи, гулянья эти достали уже, - описывает кемеровчанка Оксана Деева довольно типичную для многих дворов картину. (подробности)

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