Власти Кузбасса рассказали, на какие праздники можно пить

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-12T10:05:11+03:00

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В Кузбассе разработали законопроект, который ограничит продажу спиртного в дни проведения массовых мероприятий. Запрет розничной продажи алкогольной продукции будет распространяться на восемь дней в году.

Так, в перечень запретных дней войдут следующие: 9 Мая – День Победы, 1 июня – День защиты детей, 12 июня – День России, 27 июня – День молодежи, 1 сентября – День знаний (в случае, если он выпадет на воскресенье, запрет будет распространяться на следующий рабочий день), 11 сентября – Всемирный день трезвости.

Также запретить розничную продажу алкоголя планируется в дни проведения последних звонков и выпускных балов. Об этом в пятницу сообщила начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Кемеровской области Вероника Трихина.

Начальник департамента уточнила, что подобные запретительные меры ранее были приняты во всех регионах страны, кроме Кемеровской и Костромской областей. За нарушение данного запрета законопроектом предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Мало того, систематическое нарушение может привести к потере лицензии на продажу алкоголя.

По данным ведомства, указанный законопроект планируется принять в ноябре. В ближайшее время его вынесут на коллегию, а затем на рассмотрение Советом народных депутатов Кемеровской области. В случае, если законопроект будет принят, он вступит в силу через 60 дней. Возможно, уже с начала 2019 года для того, чтобы отметить указанные выше праздники, алкоголем придется запасаться заранее.

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