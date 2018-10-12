Ревнивый кемеровчанин убил сожительницу и лег с ней спать

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-12T10:56:17+03:00

Изменить размер текста: A A

50-летний житель Кемерова не смог сдержать порыва ревности и случайно убил свою сожительницу. Теперь в течение девяти лет он будет находиться в колонии строгого режима.

В мае нынешнего года двое кемеровчан устроили застолье. 50-летний мужчина и его возлюбленная распивали спиртное. В какой-то момент мужчина решил, что подруга изменяет ему и стал высказывать ей претензии. Когда слова закончились, он схватил нож и нанес несколько ранений ножом якобы неверной спутнице жизни. женщина скончалась на месте, а ревнивец лег рядом с ней на диван и заснул.

Утром мужчина первым делом отправился к соседям. Им он рассказал, будто проснулся и обнаружил свою подругу мертвой, но о своей причастности умолчал. Впрочем, сотрудники следственно-оперативной группы и судебно-медицинский эксперт смогли восстановить цепь событий того вечера, а позже и сам ревнивец признал свою вину и рассказал, как все случилось.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.